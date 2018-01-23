تركيا: عملياتنا في سوريا تنتهي حين يعود اللاجئون

أعلن متحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم كالين، الثلاثاء، أن العمليات العسكرية التركية في #سوريا ستنتهي حين يستطيع 3.5 مليون لاجئ سوري في #تركيا العودة إلى بلادهم سالمين.

وقال كالين في بيان، بعد قمة أمنية برئاسة الرئيس رجب طيب #أردوغان في أنقرة، إن أعمال الإغاثة الإنسانية للمدنيين في #عفرين مستمرة.

وكان أردوغان قد أعلن صراحة، الاثنين، أن تركيا لن تتراجع عن عملية عفرين.

وقال في خطاب أدلى به من العاصمة #أنقرة إن هناك اتفاقاً بين تركيا وروسيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عفرين.

كما توعد الرئيس التركي بعدم وقف العملية حتى تتم السيطرة على المدينة الواقعة شمال سوريا، قائلاً: "سنسيطر على عفرين مثلما سيطرنا على جرابلس والراعي والباب، وسيتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم".

وبدأت تركيا، السبت، مع فصائل سورية معارضة قريبة منها عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في منطقة عفرين شمال محافظة حلب.