ماتيس: داعش والقاعدة قد يستغلان العمليات شمال سوريا

حثَّ وزير الدفاع الأميركي، جيمس #ماتيس، #تركيا، الثلاثاء، على ضبط النفس في عملياتها العسكرية بشمال #سوريا التي قال إنها تعطل العودة السلمية للاجئين وقد يستغلها تنظيما #القاعدة و #داعش.

وصرح ماتيس، للصحافيين خلال جولة بإندونيسيا، أنه "يمكن أن يستغل تنظيما داعش والقاعدة ذلك بالطبع لأننا لا نركز عليهما الآن. ويخاطر ذلك بالتأكيد بتفاقم الأزمة الإنسانية التي تمر بها معظم أجزاء سوريا".

كما أشار إلى أن عفرين كانت تشهد حالة من الاستقرار قبل العملية العسكرية التركية، قائلاً: "في منطقة عفرين، كنا وصلنا فعلياً إلى مرحلة تتدفق فيها المساعدات الإنسانية، وكان اللاجئون يعودون...الهجوم التركي عطل تلك الجهود".

كذلك لفت الوزير الأميركي إلى أن تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة، لكنه في الوقت ذاته أكد على الاستراتيجية الأميركية في سوريا.

ونسب تقرير ممثل عن وسائل الإعلام إلى وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، قوله الاثنين، إن الولايات المتحدة قلقة من واقعة تركية في شمال سوريا، وتطلب من الجانبين ضبط النفس.

ونقل عنه قوله إنه طلب من الجانبين ضبط النفس وتقليل الخسائر بين المدنيين، وإن الولايات المتحدة تسعى "لمعرفة ما يمكن عمله لتهدئة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا".

يذكر أن عملية #غصن_الزيتون، التي أعلنتها #تركيا السبت، نجمت عن توغل القوات التركية براً بمرافقة فصائل من الجيش السوري الحر.