واشنطن: موسكو متساهلة مع كيمياوي الأسد.. طفح الكيل

انتقدت الولايات المتحدة ما وصفته بـ"تساهل روسيا" مع النظام السوري بعد انتشار معلومات تتهم النظام بشن هجوم كيمياوي جديد على الغوطة الشرقية بريف دمشق.

واعتبر ستيف غولدشتاين، مساعد وزير الخارجية الأميركي، أن استمرار سقوط ضحايا بين المدنيين هو أمر غير مقبول، مذكراً باستخدام روسيا لحق الفيتو لمنع استئناف التحقيقات الأممية في هذا الإطار لمرتين على التوالي.

وكان المرصد السوري أفاد بتسجيل 21 حالة اختناق في #الغوطة_الشرقية بريف دمشق أمس، نتيجة ما يعتقد أنه قصف بغاز الكلور السام.

وتابع غولدشتاين "لقد فشلت روسيا في نزع الأسلحة الكيمياوية من سوريا، وهي تعرقل عمل منظمات الوقاية من الأسلحة الكيمياوية. لقد طفح الكيل".

وقال غولدشتاين "سنرى غداً (الثلاثاء) ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعرض هذه الاتهامات الأخيرة على مجلس الأمن".

واتهم محققو الأمم المتحدة النظام السوري بالمسؤولية عن هجوم بغاز السارين على بلدة #خان_شيخون في شمال غرب سوريا، ما أدى إلى مقتل 80 شخصاً على الأقل في نيسان/إبريل 2017.