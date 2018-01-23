وثيقة سوتشي.. حكومة وحدة وجيش وطني وإدارات ذاتية

أكد عضو الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية، خالد محاميد، تلقي دعوة روسية للمشاركة في مؤتمر #سوتشي للحوار الوطني السوري المزمع عقده في التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن القرار بالمشاركة من عدمه سيتخذ خلال اجتماع الهيئة في فيينا، وذلك بعد مفاوضات أجراها وفد الهيئة مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو.

من جهتها، كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن وثيقة للمؤتمر صاغتها موسكو، وتنص على ضرورة تشكيل جيش وطني يعمل بموجب الدستور، وأن تلتزم أجهزة الأمن بالقانون وحقوق الإنسان، إضافة إلى التأكيد على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتوفير تمثيل عادل لسلطات الإدارات الذاتية.

ومن المقرر، بحسب التصور الروسي، أن يؤدي مؤتمر سوتشي لتشكيل ثلاث لجان: لجنة رئاسية للمؤتمر، ولجنة خاصة بالإصلاحات الدستورية، ولجنة للانتخابات وتسجيل المقترعين.