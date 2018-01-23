"الإدارة الكردية" بشمال سوريا تعلن النفير العام

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال #سوريا، الثلاثاء، حالة "النفير العام" دفاعاً عن #عفرين، تزامناً مع اشتباكات عنيفة مستمرة في اليوم الرابع من عملية "غصن الزيتون" التي تشنها #تركيا وفصائل سورية معارضة على المنطقة.

كما ذكرت في بيان صادر عن إقليم الجزيرة (محافظة الحسكة شمال شرق): "نعلن النفير العام وندعو كل أبناء شعبنا الأبي إلى الدفاع عن عفرين وكرامتها".

وقال المستشار الإعلامي لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، ريزان حدو، لوكالة فرانس برس، إن "إعلان النفير العام يعني دعوة كل الأكراد في سوريا إلى حمل السلاح" دفاعاً عن عفرين.

كما يتضمن إعلان النفير العام، بحسب حدو، "دعوة كافة الشباب الذين التحقوا سابقاً بخدمة الدفاع الذاتي إلى الالتحاق بمراكزهم، بالإضافة إلى جهوزية كافة مراكزنا لاستقبال كل من يرغب بالدفاع عن عفرين، وتوفير الأسلحة اللازمة لذلك".