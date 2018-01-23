"غصن الزيتون" تتواصل و"الحر" يسيطر على 11 نقطة بعفرين

واصلت القوات التركية، لليوم الثالث على التوالي، عملية #غصن_الزيتون بقصفها وحدات الحماية الكردية في #عفرين السورية، فيما تحدثت مصادر كردية عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

كما سيطر الجيش السوري الحر على 11 نقطة في عفرين، أما القوات الكردية فأعادت نشر عناصرها خارج المناطق التي خسرتها في شمال #سوريا.

وفي سياق متصل، دعت #قوات_سوريا_الديمقراطية واشنطن للاضطلاع بمسؤوليتها إزاء عفرين.

من جانبها، اكتفت الولايات المتحدة، على لسان وزير الخارجية ريكس تيلرسون، بالتأكيد على أنها تتطلع للعمل مع #تركيا لإقامة منطقة آمنة بشمال غربي سوريا.

وأكد تيلرسون أن واشنطن تبحث مع أنقرة و"بعض القوات على الأرض" كيفية استقرار الوضع على حدودها الجنوبية استجابةً لمخاوفها الأمنية المشروعة.