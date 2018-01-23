"غصن الزيتون" تشرّد 5 آلاف في عفرين

ذكر تقرير للأمم المتحدة، الثلاثاء، نقلا عن مصادر محلية أن العملية العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تدعمها الولايات المتحدة في سوريا تسببت في نزوح ما يقدر بخمسة آلاف شخص في منطقة عفرين حتى أمس الاثنين.

لكن بعضاً من أكثر الفئات الضعيفة لم تتمكن من الفرار.

وجاء في التقرير أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة لخمسين ألف شخص في عفرين، ولديها إمدادات لثلاثين ألفاً في حالة زيادة النزوح إلى مناطق تسيطر عليها قوات النظام السوري في محافظة حلب.

وكانت القوات التركية أطلقت السبت عملية "غصن الزيتون" وتوغلت شمال الأراضي السورية، حتى إن بعض الأنباء أفادت بتوجهها إلى منبج.