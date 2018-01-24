أردوغان يتوعد بتوسيع العملية العسكرية من عفرين إلى منبج

أكد الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان أن بلاده ستواصل إجهاض ما وصفه بالمؤامرات على حدودها مع #سوريا، بدءا من منطقة #منبج.

وأشار أردوغان إلى أن تنظيم داعش ووحدات الحماية الكردية وجهانِ لعملة واحدة، وأن أطرافاً خارجية تتحكم بهما، وتستغلُهما حسب الحاجة.

من جانبه أعلن وزيرُ الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أن وزيرَ الخارجية الأميركي ريكس تليرسون اقترح إقامة منطقةٍ أمنية داخل سوريا بعمق ثلاثين كيلومترا.

يأتي هذا فيما تتواصل العملياتُ العسكرية التركية في #عفرين، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة القصف الجوي التركي شمال محافظة حلب، والذي استهدف مناطقَ في بلدة جنديرس وناحية راجو، وأماكنَ أخرى في ريف عفرين.. بينما تتواصل المعارك بين الفصائل الكردية والقوات التركية المدعومة من فصائل الجيشِ الحر على محاورَ شمالِ غرب عفرين ومحورْ جبل سمعان في الجنوب.