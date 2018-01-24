تركيا: احتمال ضئيل بمواجهة مباشرة مع أميركا في منبج

أكد بكر بوزداج، نائب رئيس الوزراء التركي، اليوم الأربعاء، أنه لا يعتقد أن تركيا ستصل إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة خلال عملياتها في سوريا، لكن هناك "احتمال ضئيل" بأن يحدث ذلك في منطقة #منبج.

وشدد بوزداج في مقابلة مع وكالة "رويترز"، على أن تركيا ستواصل استخدام المجال الجوي فوق منطقة #عفرين السورية عند الضرورة، وذلك مع دخول عملياتها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن يومها الخامس.

وذكر بوزداج، الذي يشغل أيضا منصب المتحدث باسم الحكومة، أن #تركيا مستعدة لكل أشكال التعاون مع الولايات المتحدة وروسيا "إذا كان سيجلب السلام للمنطقة".

وفتحت تركيا جبهة قتال جديدة في الحرب السورية بعمليتها في عفرين التي أطلقت عليها اسم عملية #غصن_الزيتون، لكن العملية قد تهدد خططا أميركية لإرساء الاستقرار وإعادة إعمار منطقة كبيرة من شمال شرق سوريا.

وتقع منبج إلى الشرق من عفرين، وهي جزء من منطقة أكبر بكثير في شمال #سوريا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة وتقودها وحدات حماية الشعب.