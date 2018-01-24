روسيا تقترح إجراء تحقيق جديد في هجمات الكيمياوي بسوريا

اقترحت روسيا، الثلاثاء، أن يفتح مجلس الأمن تحقيقاً جديداً لتحديد المسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيمياوية في سوريا، في تحرك انتقدته واشنطن ووصفته بأنه محاولة لصرف الانتباه عن مبادرة فرنسية لاستهداف منفذي مثل هذه الضربات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اتفقت عشرات الدول في باريس على العمل على الحفاظ على الأدلة وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات بعدما أنهت روسيا في نوفمبر/تشرين الثاني تحقيقاً دولياً في الهحمات الكيمياوية في سوريا.

وفي اجتماع لمجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً، عقد بناء على طلب موسكو في أعقاب اجتماع باريس، وزع السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا مشروع قانون لإنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة لتحل محل التحقيق السابق الذي جرى بتفويض من الأمم المتحدة، والذي قال السفير الروسي إنه كان "فشلاً ذريعاً".