مقتل 150 عنصرا من "داعش" بغارات للتحالف شرق سوريا

أدت غارات شنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على وسط وادي الفرات في سوريا إلى مقتل 150 عنصراً من تنظيم "داعش"، بحسب ما أعلن مسؤولون.

واستناداً إلى بيان أصدره التحالف، استهدفت الغارات، السبت، قاعدة لتنظيم "داعش" في محيط قرية الشفة في محافظة دير الزور، حيث يبدو أن مقاتلي التنظيم كانوا "يحتشدون للقيام بتحرك".

وأورد البيان أن "الغارات التي نفذت بدقة جاءت نتيجة لعمل استخباري مكثف من أجل تأكيد أن الهدف هو قاعدة لتنظيم "داعش" ومركز قيادة في منطقة تخضع حصراً لسيطرة التنظيم في وسط وادي الفرات".

وعلى الرغم من خسارة تنظيم "داعش" غالبية المناطق التي كان سيطر عليها في سوريا، إلا أن مقاتليه لا يزالون يتحصنون في جيوب على طول وسط وادي الفرات.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، اللفتنانت كولونيل ايرل براون: "هناك معارك ضارية لا تزال جارية".

وأضاف: "نحن مستمرون في ملاحقة هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون استعادة السطيرة. إنها الآن معركة قاسية".

وأعلنت الولايات المتحدة أن قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من المقاتلين العرب والأكراد يقاتل تنظيم "داعش"، شارك في تحديد الأهداف للغارات.

وأورد البيان أن "تقاطع المعلومات الاستخبارية والمراقبة المستمرة للهدف أديا إلى عدم إصابة أشخاص من غير المقاتلين".