"سوريا الديمقراطية": وجود داعش في عفرين مزاعم تركية

نفت #قوات_سوريا_الديمقراطية، الأربعاء، ما وصفته بالمزاعم التركية حول وجود عناصر لتنظيم #داعش في #عفرين السورية، مشيرة إلى أنها ادعاءات لتضليل الرأي العام العالمي.



وقال ريدور خليل، المسؤول الكبير بقوات سوريا الديمقراطية، لرويترز، إن "العالم كله يعرف أن داعش غير موجود في عفرين".



ولفت خليل إلى أن الجيش التركي يبالغ كثيراً في عدد القتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب غير أنه أكد سقوط قتلى، رافضاً ذكر عددهم.

كما أضاف أن قوات سوريا الديمقراطية قتلت العشرات من الجنود الأتراك والمقاتلين المتحالفين معهم من الجيش السوري الحر إلا أنه لم يتمكن من ذكر عدد محدد.

وذكر المسؤول أن متطوعين أميركيين وبريطانيين وألماناً حاربوا تنظيم "داعش" إلى جانب القوات التي يقودها الأكراد متواجدون الآن في منطقة عفرين للمشاركة في التصدي للهجوم التركي.



وقال خليل: "كانت هناك رغبة من المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا في الرقة ويقاتلون في دير الزور للتوجه إلى عفرين".



ورفض تحديد متى وصل المقاتلون الأجانب لعفرين، لكنه أشار إلى أن أعدادهم تقدر بالعشرات، قائلاً: "سيأخذون المعارك للاتجاه التركي".

وكان الجيش التركي قد أعلن في بيان، الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 260 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية و"داعش" قتلوا في عملية عفرين بسوريا.