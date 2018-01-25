مسؤول كردي: لن نشارك في مؤتمر سوتشي حول سوريا

كشف مسؤول كردي كبير الخميس أن الجماعات الكردية الرئيسية السورية لن تشارك في مؤتمر السلام المزمع في روسيا الأسبوع المقبل، وأنه لا يمكن مناقشة حل للحرب في ظل استمرار الهجوم التركي على منطقة عفرين.

وأوضح بدران جيا كورد المستشار بالإدارة التي تدير مناطق الحكم الذاتي الكردية بشمال سوريا أن الإدارة لم تتلق دعوة رسمية إلى مؤتمر سوريا منذ تأكيد تنظيمه في يومي 29 و30 يناير في سوتشي.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق الخميس عن توجيه دعوات إلى نحو 1600 سوري لحضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري" المزمع عقده في سوتشي.

كما أكدت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، أنه من المقرر أن يشارك في أعمال المؤتمر المقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

يذكر أن انتقادات عديدة وجهت من قبل مسؤولين سوريين أكراد إلى روسيا متهمينها بتغطية العملية العسكرية التركية في عفرين ضد الوحدات الكردية.