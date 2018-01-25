موسكو: 1600 مدعو إلى مؤتمر سوتشي ولافروف قد يحضر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن توجيه دعوات إلى نحو 1600 سوري لحضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري" المزمع عقده في سوتشي في 29 و30 الجاري.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا الخميس، أنه من المقرر أن يشارك في أعمال المؤتمر المقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

إلى ذلك، انتقدت الدبلوماسية الروسية سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، مشددة على أن خطة واشنطن بزيادة تواجدها العسكري في هذه البلاد لا تصب في مصلحة التسوية السلمية فيها.

يذكر أن الائتلاف السوري لم يحدد بعد موقفه من المشاركة في المؤتمر، ولا حتى هيئة التفاوض برئاسة نصر الحريري، على الرغم من اللقاء الذي جمع الأخير بلافروف، ووصف بالإيجابي.

كما يرجح ألا تشارك مجموعات كردية كانت شاركت سابقاً، وذلك على ضوء معركة عفرين، حيث وجهت انتقادات عديدة من قبل مسؤولين سوريين أكراد إلى روسيا متهمينها بتغطية العملية العسكرية التركية في عفرين ضد الوحدات الكردية.