مفاوضات فيينا.. اتفاق لوقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية

في اختراق، توصلت #مفاوضات_فيينا بين المعارضة والنظام السوري، الجمعة، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في #الغوطة_الشرقية يبدأ الساعة 12 ليلا بتوقيت دمشق.

واتفق النظام والمعارضة على إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة، وإجراء عملية تبادل معتقلين.

وفي وقت سابق، ذكر مراسل العربية في فيينا، حيث تعقد الجولة التاسعة من المحادثات السورية بيومها الثاني، أن وفد النظام السوري رفض رفضاً قاطعاً منذ الخميس الدخول في مفاوضات مع المعارضة، بل اتهم المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا بعدم الحيادية.

في حين أفادت معلومات أن دي ميستورا غير راض عن التحرك الروسي، لاسيما أنه يعتبر أن الطرف الروسي لم يضغط بشكل كافٍ على النظام السوري من أجل الانخراط في التفاوض.

وفي هذا السياق أشار مراسل العربية إلى أن الاجتماع بين دي ميستورا والخارجية الروسية بشأن سوتشي لم يكن إيجابياً على الإطلاق.

إلى ذلك، أوضحت مصادر أن النظام السوري خفض تمثيله في مؤتمر سوتشي، في خطوة قد تفسر بأنها "إطاحة" بالمؤتمر من أساسه.

وفي وقت سابق قبل الإعلان عن الاتفاق الجديد مساء الجمعة، قال بشار الزعبي، ممثل الفصائل العسكرية في المحادثات، إنه لم يتم تسجيل أي تقدم في اليوم الثاني من المحدثات التي انطلقت الخميس، كما أن الروس فشلوا في إحضار النظام إلى طاولة المفاوضات.

ولدى سؤاله على نتيجة اللقاءات التي تمت بين المعارضة وعدد من المسؤولين الدوليين، أجاب الزعبي بأن كل تلك اللقاءات أتت لتكشف للأطراف المعنية بالتوصل إلى حل للأزمة السورية حقيقة النظام السوري ومواقفه الرافضة للتفاوض.