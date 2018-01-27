تيلرسون: كبح استخدام الكيمياوي بسوريا مسؤولية روسيا

قال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، السبت، إن الولايات المتحدة تعتقد أن من مسؤوليات روسيا كبح استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وأضاف خلال زيارة إلى بولندا "الأسلحة الكيمياوية... تُستخدم في ضرب السكان المدنيين، الفئة الأضعف.. الأطفال داخل سوريا".

وتابع "نحمل روسيا (مسؤولية) التعامل مع هذا الأمر. إنها "حليف" لسوريا.

وكانت روسيا، نفت الأربعاء، أن تكون قواتها أو قوات النظام السوري وراء هجوم كيمياوي على الغوطة الشرقية في سوريا يوم 22 يناير/كانون الثاني، وقالت إن الهجوم ذاته لم يتأكد بعد.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الاتهامات "دعاية" أميركية تهدف لتقويض محادثات السلام السورية المقرر انطلاقها بمدينة سوتشي الروسية، يوم الاثنين المقبل، أو حتى "نسف عملية السلام السورية".

وقال تيلرسون، في وقت سابق، إن حكومة الأسد ما زالت تستخدم الأسلحة الكيمياوية في أعقاب هجوم يشتبه أنه بغاز الكلور في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة يوم الاثنين.