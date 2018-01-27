دي ميستورا: الأمم المتحدة لم تتخذ قرارا حول حضور سوتشي

قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان #دي_ميستورا اليوم السبت إن المحادثات بين النظام السوري والمعارضة انتهت في #فيينا، وإن #الأمم_المتحدة لم تقرر بعد إن كانت ستحضر مؤتمر السلام في روسيا هذا الأسبوع.

وقبل ساعات اعلنت هيئة التفاوض السورية المعارضة السبت مقاطعتها لمؤتمر الحوار الوطني السوري في #سوتشي المقرر عقده مطلع الأسبوع المقبل بدعوة من #موسكو أبرز حلفاء #نظام_الأسد.

ومؤتمر سوتشي في روسيا محاولة لخلق عملية سياسية منفصلة تقوض جهود الأمم المتحدة وتضع الأساس لحل مناسب أكثر لنظام بشار الأسد ولحليفتيه #روسيا وإيران.

وقال ستيفان دي ميستورا في بيان للصحفيين "الأمين العام أنطونيو غوتيريس يجري إطلاعه وسيتم إطلاعه الليلة على نتيجة هذه المناقشات في فيينا. ثم سيرجع الأمر له في اتخاذ قرار بشأن رد الأمم المتحدة على دعوة الحضور في سوتشي".