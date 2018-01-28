أردوغان: سنطهر كامل حدودنا مع سوريا من "الإرهابيين"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، الأحد، أن بلاده ستطهر حدودها بالكامل مع #سوريا من "الإرهابيين"، مما يدل على أن الهجوم التركي المستمر منذ تسعة أيام في منطقة #عفرين بشمال #سوريا سوف يتواصل.

وقال أردوغان، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في إقليم أمسايا الشمالي، إن #تركيا ستعمل على ضمان إمكانية عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم إلى ديارهم فور تطهير الحدود من المسلحين.

وكان الرئيس التركي قد هدد، الجمعة، من جديد بتوسيع الهجوم التركي على جيب عفرين ليشمل مدناً أخرى في شمال سوريا، من أجل القضاء على أي وجود لوحدات حماية الشعب الكردية.

ووعد أردوغان، في خطاب بثه التلفزيون، "بتطهير" #منبج التي تبعد نحو 100 كيلومتر إلى الشرق من عفرين وتتواجد فيها قوات أميركية إلى جانب الوحدات الكردية و"بعدم ترك أي إرهابي حتى الحدود العراقية".

وأطلقت تركيا في 20 كانون الثاني/يناير، بالتعاون مع فصائل من "الجيش السوري الحر"، عملية "غصن الزيتون" ضد المسلحين الأكراد في مدينة عفرين.