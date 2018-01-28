أنجيلينا جولي من الزعتري:أعشق اللاجئين ويجب حل أزمتهم

قامت سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الممثلة الأميركية #أنجلينا_جولي، الأحد، بتفقد #مخيم_الزعتري للاجئين السوريين في #الأردن داعية مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لإنهاء الحرب التي ستدخل عامها الثامن، كما أعربت عن عشقها لللاجئين.

وأدلت جولي بهذه التصريحات خلال زيارتها مخيم الزعتري، حيث يقيم نحو 80 ألف لاجئ سوري والواقع في محافظة المفرق شمال المملكة قرب الحدود السورية.

وقالت جولي في مؤتمر صحافي داخل المخيم بعد أن قامت بجولة والتقت عائلات "أدعو أعضاء مجلس الأمن الدولي على المجيء إلى المنطقة، وزيارة #المخيمات و #اللاجئين، وإيجاد طريقة لتحمل المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحل هذا النزاع".

وأضافت "من المؤسف أن نعود إلى الأردن ونشهد مستويات التعاسة (...) مع دخول هذه الحرب عامها الثامن"، مشيرة إلى أن "الأردن ولبنان وتركيا والعراق تستقبل حاليا نحو 5,5 مليون لاجئ سوري".

وتابعت جولي التي تزور المملكة للمرة الخامسة "هذه الأزمة خرجت عن السيطرة لسنوات (...) ليس لدى مفوضية اللاجئين الأموال اللازمة لتوفير كامل أو حتى أبسط المقومات للعديد من الأسر".

وأشارت إلى أنه "في العام الماضي، لم يتم تمويل سوى 50 في المئة من احتياجات المفوضية المتعلقة بالأزمة السورية، فيما لم يتم العام الحالي تمويل سوى 7 في المئة من احتياجاتها".

ودعت إلى ضرورة عدم الإفلات من العقاب وأن تكون هناك "مساءلة وعدالة" لما يجري في سوريا، مشيرة إلى أنه "يجب ألا ننسى بأن الحرب بدأت بمطالب #السوريين من أجل نيل المزيد من حقوق الإنسان".

وتستقبل المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار/مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.