الإدارة الذاتية الكردية تتغيب عن "سوتشي".. بسبب عفرين

أعلنت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا، فوزة اليوسف، أن الإدارة الذاتية الكردية لن تشارك في مؤتمر #سوتشي المزمع عقده بداية الأسبوع المقبل، بسبب الهجوم التركي المستمر على عفرين.

وقالت اليوسف في حديث مع وكالة "فرانس برس": "كنا قلنا من قبل إنه إذا استمر الوضع بالشكل ذاته في #عفرين، لا يمكننا الحضور إلى سوتشي".

وأضافت: "الإدارة الذاتية لن تشارك في مؤتمر سوتشي بسبب الوضع في عفرين"، حيث تشن #تركيا منذ أكثر من أسبوع هجوماً تقول إنه يستهدف المقاتلين الأكراد الذين تصفهم بـ"الإرهابيين".

وأوضحت اليوسف أن "الضامنين في سوتشي هما روسيا وتركيا، والاثنتان اتفقتا على عفرين، وهذا يتناقض مع مبدأ الحوار السياسي حين تختار الدول الضامنة الخيار العسكري".

وبدأت تركيا مع فصائل سورية معارضة قريبة منها في 20 كانون الثاني/يناير هجوما من داخل أراضيها أطلقت عليه اسم "#غصن_الزيتون، وتقول إنه يستهدف المقاتلين #الأكراد الذين تعدهم أنقرة "إرهابيين" في منطقة عفرين شمال محافظة حلب.

واتهم قياديون أكراد روسيا بمنح تركيا "ضوءا أخضر" لشن الهجوم على عفرين.

ودعت روسيا أكثر من 1500 إلى المؤتمر الذي يجري على مدى يومين، وترى فيه دول غربية مسارا يناقض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.

وقد أعلنت هيئة التفاوض السورية، أبرز ممثل للمعارضة والتي تشارك في مفاوضات جنيف، عن مقاطعتها لمؤتمر سوتشي.

وكان 40 فصيلاً معارضاً، هي أبرز الفصائل المقاتلة والمكونة لهيئة التفاوض، أعلنوا الشهر الماضي رفضهم المشاركة في هذا المؤتمر، فيما رحب النظام السوري بانعقاده.