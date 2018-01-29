دي ميستورا يرأس لجنة دستورية سورية ستتشكل بمؤتمر سوتشي

يرأس المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، لجنة دستورية سورية ستتشكل خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي ينطلق بمدينة سوتشي الروسية، غداً الثلاثاء.

وقالت وكالة "إنترفاكس” الروسية، اليوم الاثنين، نقلاً عن وثائق رسمية، إن دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة، سيرأس لجنة دستورية جديدة ستتشكل خلال المؤتمر.

وتستضيف روسيا مؤتمر الحوار الوطني السوري في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، وتأمل أن يتمخض عن انطلاق محادثات لوضع مسودة دستور جديد لسوريا.

يذكر أن مؤتمر سوتشي، الذي تم تأجيله ليوم واحد إلى غد الثلاثاء، تقاطعه المعارضة وتشارك فيه الأمم المتحدة.

ورغم قرار الهيئة العليا للمفاوضات السورية مقاطعة المؤتمر إلا أن قوى من المعارضة أعلنت عزمها المشاركة، من بينها شخصيات من داخل الهيئة، إضافة إلى مجموعتي القاهرة وموسكو.

وقد سربت وسائل الإعلام الروسية البنود الأساسية لبيانه الختامي، ومن بينها طرح السلام في سوريا على استفتاء شعبي.