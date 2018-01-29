مسؤول: الأكراد رفضوا "صفقة روسية" بتسليم عفرين للنظام

كشف القيادي في "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي، إبراهيم إبراهيم، لـ"الشرق الأوسط"، أن اجتماعاً عقد قبل يومين من بدء الهجوم التركي على #عفرين في قاعدة #حميميم العسكرية ضم مسؤولين أكراداً وآخرين من #النظام_السوري برعاية روسية.

وقال إبراهيم إن الأكراد تلقوا، خلال الاجتماع، عرضاً روسياً بتسليم عفرين إلى النظام لتجنيبهم معركة تركية في المنطقة، مشيراً إلى أن موسكو أرادت ابتزاز الإدارة الذاتية والضغط عليها للقبول بتسليم عفرين لقوات الأسد وأن يعود النظام بشكل كامل إلى المنطقة.

كما أكد القيادي أن الأكراد رفضوا بشكل قاطع هذه الصفقة وعودة النظام إلى المنطقة، ما دفع بالروس إلى إعطاء #تركيا الضوء الأخضر لإطلاق عمليتهم ضد عفرين.

واعتبر إبراهيم أن التوغل التركي في عفرين هو عدوان روسي قبل أن يكون تركياً، محملاً موسكو مسؤولية ما يجري في عفرين.