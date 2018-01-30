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أدلة تربط بين مخزون الأسد الكيمياوي وأكبر هجوم بالسارين

المصدر: دبي – العربية نت
ضحايا من إحدى هجمات الكيمياوي في سوريا
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أعلن دبلوماسيون وعلماء لوكالة "رويترز" أن اختبارات معملية ربطت للمرة الأولى بين مخزون #النظام_السوري من الأسلحة الكيمياوية وأكبر هجوم بغاز الأعصاب السارين حصل في سوريا، مما يدعم الاتهامات الغربية بأن القوات التابعة لنظام #بشار_الأسد كانت وراء الهجوم.

وأجرت معامل تعمل لحساب #منظمة_حظر الأسلحة الكيمياوية مقارنة بين عينات أخذتها بعثة تابعة للأمم المتحدة في منطقة الغوطة في دمشق بعد الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس/آب عام 2013 وسقط فيه مئات القتلى من #المدنيين من جراء التسمم بغاز السارين وبين الكيمياويات التي سلمتها دمشق لتدميرها عام 2014.

كلمات دالّة

#النظام السوري, #بشار الأسد, #منظمة حظر, #المدنيين

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