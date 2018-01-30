فيديو من سوتشي.. قاطعوا لافروف واحتجوا على جرائم بلاده

قاطع بعض المشاركين في مؤتمر سوتشي حول الأزمة السورية أكثر من مرة، وزير الخارجية سيرغي لافروف.

ففي حين شكر بعضهم روسيا وأضحك وزير خارجيتها، اتهم البعض الآخر روسيا، الداعمة الأول للنظام السوري، علناً بقتل مدنيين خلال الضربات الجوية في سوريا.

وفي التفاصيل التي أظهرتها المقاطع المصورة من داخل المؤتمر، فقد وقف بعض المشاركين، وقاطعوا وزير الخارجية الروسي بالصياح أثناء إدلائه بكلمته في المؤتمر، متهمين موسكو بقتل مدنيين سوريين.

وحدثت المقاطعة أثناء بث وقائع المؤتمر على الهواء مباشرة في التلفزيون الروسي، حيث اقترب حارسا أمن من رجل في الحضور وأشارا له بالجلوس والتزام الصمت.

في حين وقف آخرون في المؤتمر المنعقد في سوتشي، في الوقت ذاته ورددوا صيحات معربين عن دعمهم لروسيا.

وطلب لافروف من الوفود السماح له بإنهاء كلمته، قائلاً: "ستتاح لكم فرصة الكلام لاحقاً".

يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كانت تأخرت قرابة الساعتين، إثر خلافات بين المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وروسيا، والوفد التركي المشارك، بحسب ما أفاد مراسل العربية.