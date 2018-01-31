روسيا: مئات قُتلوا في هجوم تركيا على عفرين السورية

أفادت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن #ماريا_زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة #الخارجية_الروسية، الأربعاء، أن عدة مئات من بينهم مدنيون قُتلوا خلال العملية العسكرية التي تشنها تركيا في #عفرين بشمال #سوريا.

وإلى ذلك، أعلن مسؤولون أتراك مقتل شابة (17 عاما) في بلدة حدودية عقب سقوط صواريخ أطلقت من سوريا حيث تواصل #تركيا هجوما على المقاتلين الأكراد.

وأطلقت أنقرة في 20 كانون الثاني/يناير عملية " #غصن_الزيتون" التي تقول إنها تستهدف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين الواقعة على حدودها.

وأصيب شخص آخر بعد سقوط صاروخين في الريحانية بمحافظة هاتاي أطلقا من شمال سوريا، بحسب ما أعلن المحافظ، حسين سنوردي، في بيان.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بأنها امتداد في سوريا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا في تركيا منذ 1984 وتصنفها بأنها "إرهابية"، ولكن وحدات حماية الشعب الكردية حليفة اساسية للولايات المتحدة، وكانت رأس حربة المعركة ضد تنظيم داعش في سوريا.

وكانت عدة صواريخ قد سقطت مؤخرا على محافظتي هاتاي وكيليس الحدوديتين، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن العملية لن تتوقف قبل "أن نقضي على التهديد الإرهابي من حدودنا ونضمن العودة الأمنة لإخوتنا الأتراك إلى بلادهم".

وأعلن الجيش التركي في وقت سابق، الأربعاء، أن 712 "عضوا في منظمة إرهابية تم القضاء عليهم" منذ بدء العملية.