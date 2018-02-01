"سوريا الديمقراطية": مقتل 15 جندياً تركياً شمال عفرين

أعلنت #قوات_سوريا_الديمقراطية أن عناصرها نفذوا هجوماً ضد القوات التركية في قرية بوكي شمال #عفرين، أدى إلى مقتل 15 جندياً وإصابة آخرين، وفق مركزها الإعلامي.

كما أشارت "سوريا الديمقراطية" إلى أنها شنت هجوماً آخر على قرية خليل وقتلت ثلاثة جنود أتراك على الأقل، إضافة إلى تدمير سيارتين محملتين بالأسلحة في المنطقة.

ولم تؤكد أي جهة تركية أو من المعارضة السورية هذه المعلومات.

من جانب آخر، قصفت المقاتلات والمدافع التركية أهدافاً عسكرية لوحدات الحماية الكردية في جبل درماك بمنطقة عفرين، وفق وكالة الأناضول.

ويواصل الجيش التركي استقدام تعزيزات إلى وحداته المنتشرة على الخط الحدودي مع سوريا.

كذلك سيطرت القوات التركية والجيش السوري الحر على جبل "عين بطمان" الواقع شمال شرقي عفرين، إضافة إلى جبل قورنة وقرية باك أوباسي.