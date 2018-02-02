نظام الأسد يمطر الغوطة بأكثر من 100 صاروخ وغارة

قصفت قوات #النظام_السوري عدة مناطقَ في #الغوطة_الشرقية بأكثر من 100 صاروخ وغارة، خاصة بلدتي مسرابا وأوتايا ومدينتي دوما وحرستا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدى القصف إلى وقوع عدد من الجرحى، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في الممتلكات، وفقاً للمرصد.

كما ترافق قصف النظام لمناطق الغوطة مع اشتباكات عنيفة بين قوات الأسد والمسلحين الموالين لها، وفصائل المعارضة، في محيط وأطراف مدينة عربين، إثر محاولة قوات النظام التقدم في المنطقة.

وأفاد المرصد السوري بأن طائرات النظام استهدفت عدة مناطق في مدينة عربين، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بجروح بالغة.

وفي إدلب، ذكر المرصد أن عدة مناطق في مدينة خان شيخون تعرضت لقصف من النظام بالقذائف المدفعية، ما تسبب بوقوع إصابات، فيما تعرضت كل من معرة النعمان وسراقب إلى قصف بالبراميل المتفجرة ووقوع جرحى.

أما في محافظة حماة، فقد تعرضت مناطق في قرية الزارة الواقعة في الريف الجنوبي لقصف من قوات الأسد بعدد من القذائف المدفعية، ما تسبب بأضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.