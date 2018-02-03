فيديو للتمثيل بجثة مقاتلة كردية.. "وحشية لا مثيل لها"

أثار مقطعان مصوران لعملية تمثيل بجثة مقاتلة كردية غضب الأكراد وتنديد نشطاء سوريين. ويظهر المقطعان مسلحين يمثلون بجثة امرأة قال مسؤولون أكراد إنها المقاتلة الكردية بارين كوباني.

وفي المقطع الثاني تبدو الجثة أوضح أنها لمرأة، ويُسمع أحد الأشخاص ينوه بجمالها. وقال المرصد السوري الذي نشر المقطعين لأول مرة إن هؤلاء من الفصائل المشاركة في العملية التركية في عفرين وإن الأمر هذا حدث يوم الثلاثاء في قرية قرنة في ناحية بلبل التابعة لعفرين.

وأفاد مسؤولون أكراد أن الجثة للكردية بارين كوباني، التي كانت تقاتل في وحدات حماية المرأة الشريك الرئيسي لوحدات حماية الشعب في جبهات القتال.

وأشعل الأمر غضب الأكراد وأثار تنديد نشطاء سوريين. المرصد السوري قال إن الأمر "وحشية لا مثيل لها".

فيما وصفت الإدارة الذاتية لمنطقة الحسكة منفذي العملية بالسفاحين وحملت الحكومة التركية المسؤولية فيما دان الائتلاف الوطني السوري التجاوزات بحق المقاتلين والمدنيين.

وتشدد تركيا على أنها تولي أهمية للمدنيين. وتتهم بدورها الأكراد - حسب وزير الخارجية التركي - بقتل مدنيين أتراك، واستخدام سوريين كدروع بشرية في معارك عفرين.