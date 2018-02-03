"الحر" ينفي تورط عناصره في التمثيل بجثة مقاتلة كردية

نفى عضو المجلس الأعلى في الجيش السوري الحر، أيمن العاسمي، صحة الفيديو الذي تم تداوله على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر مقاتلين يمثلون بجثة مقاتلة كردية، مشيراً إلى أن الجيش الحر سيحاكم من نفذوا هذا الفعل الشنيع في حال ثبت تورط عناصر من الفصائل المشاركة في عملية "غصن الزيتون" في التمثيل بجثة المقاتلة الكردية.

ويظهر مقطعان مصوران مسلحين يمثلون بجثة امرأة قال مسؤولون أكراد إنها المقاتلة الكردية بارين كوباني.

المرصد السوري الذي نشر المقطعين قال إن هؤلاء من الفصائل المشاركة في العملية التركية في عفرين وإن الأمر هذا حدث يوم الثلاثاء في قرية قرنة في ناحية بلبل التابعة لعفرين.

فيما أفاد مسؤولون أكراد أن الجثة للكردية بارين كوباني التي كانت تقاتل في وحدات حماية المرأة، الشريك الرئيسي لوحدات حماية الشعب في جبهات القتال، الأمر الذي أشعل غضب الأكراد وأثار تنديد نشطاء سوريين.



المرصد السوري قال إن الأمر "وحشية لا مثيل لها"، فيما وصفت الإدارة الذاتية لمنطقة الحسكة منفذي العملية بالسفاحين، وحملت الحكومة التركية المسؤولية، فيما دان الائتلاف الوطني السوري التجاوزات بحق المقاتلين والمدنيين.

الغضب المشتعل على خلفية الصور.. يأتي فيما تشدد تركيا على أنها تولي أهمية للمدنيين، وتتهم بدورها الأكراد - حسب وزير الخارجية التركي - بقتل مدنيين أتراك واستخدام سوريين كدروع بشرية في معارك عفرين.