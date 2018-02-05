موسكو: الطيار الروسي انتحر في سوريا بقنبلة يدوية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن الميجر #رومان_فيليبوف، هو قائد الطائرة التي أسقطها مسلحو المعارضة السورية، السبت. وأضافت أنها منحته بعد مقتله لقب "بطل روسيا الاتحادية".

وأوضحت أن الطيار نجح في الخروج من الطائرة قبل سقوطها ثم اشتبك مع مسلحي المعارضة على الأرض ثم #انتحر بقنبلة يدوية عندما اقتربوا منه.

وأمرت #موسكو طائراتها الحربية في #سوريا، الاثنين، بالتحليق على ارتفاعات أعلى لتفادي الصواريخ المضادة للطائرات والمحمولة على الكتف.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الصواريخ المحمولة على الكتف التي حصل عليها مقاتلو #المعارضة باتت تشكل خطرا على كل الطائرات التي تنفذ عمليات في سوريا، لكن من السابق لأوانه معرفة من زود المقاتلين بنظام الأسلحة الذي جرى استخدمه لإسقاط الطائرة الروسية.