المرصد السوري: مقتل 5 أشخاص بضربات جوية على إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية قتلت 5 أشخاص على الأقل في قرية بمحافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة اليوم الثلاثاء.

وأضاف المرصد أن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى في قرية ترملا الواقعة على مسافة نحو 40 كيلومتراً جنوب مدينة إدلب.

وتشن القوات الحكومية السورية المدعومة من قوات متحالفة معها وسلاح الجو الروسي هجوماً على المناطق الجنوبية من إدلب، وهي أكبر منطقة ما زالت المعارضة التي تقاتل قوات الرئيس بشار الأسد تسيطر عليها.

وقال المرصد كذلك إن عدد القتلى في ضربات جوية على مدينة إدلب يوم الأحد ارتفع إلى 11 قتيلاً، بعد انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض مبان مدمرة.