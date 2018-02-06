شاهد.. "العربية" داخل مناطق الإدارة الذاتية شمال سوريا

تحدُّ الطريق إلى مناطق الإدارة الذاتية شمال #سوريا أراضٍ زراعية شاسعة في منطقة تعوم على النفط.

ودخلت موفدة "العربية" سوق العذراء داخل مدينة #القامشلي، حيث البضائع التي تُباع داخله مصدرها محلي وسوري وتركي.

وقد عانى سكان هذه المناطق ظلماً وتهميشاً من #النظام السوري، إلا أنهم اليوم، وعلى لسان أهلها، يعيشون حالة من الانتعاش الاقتصادي.

كذلك تشهد هذه المنطقة الفقيرة طفرة عمرانية تترافق مع تطور اجتماعي بات يعطي المرأة حقوقها.

كما أن أهالي مناطق الإدارة الذاتية في عجلة لتطبيق برنامجِهم الفيدرالي، فبرأيهم الثورة لا تنتظر.