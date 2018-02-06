فيديو مروع.. قيادي كردي يعدم رجلاً بدير الزور

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقطع فيديو مصور في ريف #دير_الزور، يظهر فيه قيادي من #قوات_سوريا_الديمقراطية يدعى زاهد حمد العبدالله، يعدم رجلاً برشاش، وفق ناشطين سوريين.

عنصر من وحدات حماية الشعب YPG ينفذ إعداماً ميدانياً بعشرات العيارات النارية بحق شخص مجهول الهوية في منطقة البحرة بريف #دير_الزور ثم يطلب من المصورين إيقاف التصوير



الفيديو من وكالة الشرق نيوز #داعش #قسد #YPG #SDF ُ #غصن_الزيتون #تمثيل #إرهاب pic.twitter.com/p9HtVjkIvk — Dirar Khattab (@DirarKhattab) February 5, 2018



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‏ويوثق الفيديو في مشهد مقزز إعدام رجل مجهول الهوية في بادية بلدة البحرة بريف دير الزور الشرقي من قبل زاهد، الملقب "جكدار".

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‏وفِي أحد المقاطع يطلب "جكدار" من عناصر يعملون معه إحضار الرجل المجهول لإعدامه، ويظهر مسلحاً برشاش (بي كي سي) قائلاً إن ما سيفعله انتقام لريزان وميتان ‏ثم يفرغ عشرات العيارات النارية دفعة واحدة، في حين يظهر صوت في الخلفية للمصور، يقول "هربجي" ثم ينتقل الأخير لتصوير جثة الرجل المشوهة بفعل اختراق الطلقات النارية لرأسه.

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‏في المقابل، وبعد انتشار الفيديو، أكدت "سوريا الديمقراطية" في بيان لها، الثلاثاء، أنها صدمت من الشريط المصور، وستتابع حيثيات الجريمة وكشف ملابساتها للوصول إلى المجرمين، الذين ارتكبوها وأساؤوا بها لقواتها.