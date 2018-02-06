مقتل جندي تركي وإصابة 5 بهجوم صاروخي في إدلب

قتل جندي تركي وأصيب خمسة في هجوم بالصواريخ وقذائف المورتر نفذه مسلحون، الاثنين، خلال إقامة القوات التركية لموقع مراقبة في محافظة #إدلب السورية، وفق ما أعلنت القوات المسلحة التركية في بيان الثلاثاء.

وذكر البيان أن القوات التركية ردت على الهجوم دون أن يحدد هوية المسلحين الذين نفذوه، مشيراً إلى إصابة فرد مدني في الوحدة التركية.

وكان الجيش التركي قد بدأ إقامة الموقع، الاثنين، جنوب غربي مدينة حلب فيما يمثل أعمق موقع يقيمه في شمال غربي سوريا بموجب اتفاق مع روسيا وإيران بهدف تقليل العنف في المنطقة.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن موقع المراقبة قريب من قرية العيس ما يجعله على مسافة تقل عن خمسة كيلومترات من الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات النظام وحلفائها.



وقبل أسبوع تعرضت قافلة عسكرية تركية كبيرة متجهة إلى المنطقة ذاتها لهجوم واضطرت للتراجع. وتعد المنطقة أحد آخر المعاقل الرئيسية في أيدي المعارضة السورية.



وانهار اتفاق عدم التصعيد الذي كان من المفترض أن تراقبه القوات التركية. وشن النظام السوري وحلفاؤه، في كانون الأول/ديسمبر هجوماً كبيراً تحت غطاء جوي روسي مكثف لاسترداد أراض في محافظة إدلب.

من جانب آخر، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عسكري في قوات النظام تأكيده نشر وحدات دفاع جوي جديدة وصواريخ مضادة للطائرات في الخطوط الأمامية بريفي حلب وإدلب.

وقال المصدر لرويترز إن وحدات الدفاع الجوي الجديدة ستغطي المجال الجوي في شمال سوريا. كما وصف الإجراء بأنه رسالة للجميع.

وتنفذ طائرات حربية تركية ضربات جوية على منطقة #عفرين شمال غربي سوريا والتابعة لمحافظة حلب، وذلك في إطار هجوم كبير يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وكان النظام قد هدد قبيل الهجوم التركي على عفرين بإسقاط أي طائرات حربية تركية في المجال الجوي السوري.