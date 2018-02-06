سوريا.. ارتفاع عدد ضحايا الغارات في الغوطة إلى 63 قتيلا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عشرات الأشخاص قتلوا في ضربات جوية استهدفت #الغوطة_الشرقية قرب #دمشق، اليوم الثلاثاء، فيما قال ناشطون في المنطقة إن عدد ضحايا الغارات في الغوطة ارتفع إلى 63 قتيلا.

وقال المرصد ومقره بريطانيا، إن طائرات #النظام_السوري قصفت بلدات حرستا وحمورية ودوما وأجزاء أخرى من الغوطة الشرقية قرب العاصمة.

ويجتمع الائتلاف السوري، اليوم الثلاثاء، مع الحكومة المؤقتة والجيش الحر لمواجهة تصعيد #النظام و #روسيا على الغوطة الشرقية وإدلب، وفق ما أعلن رئيس دائرة الإعلام في الائتلاف، أحمد رمضان.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عسكري في قوات النظام، تأكيده نشر وحدات دفاع جوي جديدة وصواريخ مضادة للطائرات في الخطوط الأمامية بريفي حلب وإدلب.

وقال المصدر لرويترز، إن وحدات الدفاع الجوي الجديدة ستغطي المجال الجوي في شمال سوريا. كما وصف الإجراء بأنه رسالة للجميع.