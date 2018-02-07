بينهم نساء وأطفال.. ارتفاع ضحايا غوطة دمشق لـ84 قتيلاً

ارتفعت حصيلة القصف والغارات التي تعرضت لها الغوطة الشرقية قرب دمشق، الثلاثاء، إلى 84 قتيلاً، بينهم نساء وأطفال وذلك وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتركز القصف المدفعي والغارات على عربين ودوما والمرج وحزرما. ولا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على إسعاف المصابين وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض وتوثيق أعداد الضحايا التي تتزايد بسبب استمرار القصف وكثافته.

وفي وقت سابق، دعت الأمم المتحدة إلى هدنة مدتها شهر لإجلاء الحالات الطبية الطارئة، وإدخال المساعدات الإنسانية، خاصة أن الغوطة تتعرض منذ سنوات لحصار خانق من قبل قوات النظام السوري.

وتماماً كمبانيها المهدمة، تتراكم الأزمات على أهالي سكان الغوطة الشرقية، والمنظمات الأممية والدول الراعية لا تزال عاجزة عن حل أي منها.

أحدث صور الأزمة الغارات الجوية الروسية على 10 مدن وبلدات، حسب المرصد السوري الذي رجح أنها قتلت عشرات المدنيين.

وأفادت تقارير من سكان ومصادر طبية بلجوء النظام إلى استخدام الأسلحة الكيمياوية في هجمات على دوما في الغوطة الشرقية وعلى سراقب في إدلب.