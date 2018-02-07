روسيا: "النصرة" حصلت على أنظمة صواريخ محمولة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن #موسكو تعزز دفاعات قواعدها العسكرية بـ #سوريا وتراقب الوضع في منطقة عدم التصعيد بمحافظة #إدلب نظراً لأن #تركيا لم تنشر حتى الآن مواقع للمراقبة في المنطقة، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية.

كما قالت الوزارة إن جماعة جبهة النصرة، التي تقاتل حالياً تحت لواء هيئة تحرير الشام، حصلت على أنظمة صواريخ محمولة.

وكانت هيئة تحرير الشام قد تبنت، السبت، إسقاط طائرة حربية روسية من طراز سوخوي-25 بصاروخ مضاد للطائرات يطلق من على الكتف.

ونسبت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إلى رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الروسي قوله الأربعاء إن روسيا تتحدث مع تركيا بشأن الوصول إلى موقع تحطم الطائرة.

كذلك أعلنت الدفاع الروسية، الاثنين، أنها منحت قائد الطائرة، الميجر #رومان_فيليبوف، لقب "بطل روسيا الاتحادية" بعد مقتله.

وأوضحت أن الطيار نجح في الخروج من الطائرة قبل سقوطها ثم اشتبك مع المسلحين على الأرض ثم انتحر بقنبلة يدوية عندما اقتربوا منه.

وأمرت موسكو طائراتها الحربية في سوريا، الاثنين، بالتحليق على ارتفاعات أعلى لتفادي الصواريخ المضادة للطائرات والمحمولة على الكتف.