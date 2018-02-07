قصف صاروخي إسرائيلي على موقع للنظام في ريف دمشق

أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أن قوات النظام تصدت لقصف إسرائيلي جديد على #ريف_دمشق.

وقال ناشطون سوريون إن مركز البحوث العلمية في جمرايا بريف دمشق تعرض لقصف صاروخي إسرائيلي للمرة الثالثة خلال أربع سنوات.

كما أشار إعلام النظام إلى أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عدداً من الصواريخ من المجال الجوي اللبناني مستهدفة موقعاً لجيش النظام.

وكان #الجيش_الإسرائيلي قد شن، في 9 كانون الثاني/يناير الماضي، غارات جوية وقصفاً صاروخياً على الأراضي السورية، أوقع أضراراً مادية "قرب أحد المواقع العسكرية"، وفق ما أعلن جيش النظام السوري في بيان.

وأشار البيان إلى أنه تم إطلاق "عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة #القطيفة بريف دمشق"، مؤكداً أن قوات النظام تصدت لها وأصابت إحدى الطائرات".

ولفت البيان إلى أن إسرائيل أطلقت فيما بعد صاروخين أرض-أرض من الجولان المحتل، مضيفاً أن قوات النظام تصدت لهما وأسقطهما.

وتابع أنه في وقت لاحق أطلقت الطائرات الإسرائيلية أربعة صواريخ من طبريا، مؤكداً أن قوات النظام تصدت لها و"دمرت صاروخاً وسقط الباقي قرب أحد المواقع العسكرية، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية".

ومنذ بدء النزاع في #سوريا عام 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية لجيش النظام السوري، وأخرى لحزب الله في سوريا. كما استهدفت مرات عدة مواقع قريبة من مطار دمشق الدولي.