موسكو لا تستبعد قمة روسية تركية إيرانية لبحث ملف سوريا

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرؤساء: الروسي فلاديمير #بوتين، والتركي رجب طيب #أردوغان، والإيراني حسن #روحاني، على اتصال مستمر لبحث الصراع الدائر في #سوريا.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين أن الزعماء الثلاثة لا يستبعدون اللقاء لبحث الوضع، لكن لا توجد خطط فورية بهذا الصدد.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اتصال دائم مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، ويتباحث معهما مستجدات الأوضاع في سوريا.

يذكر أنّ بوتين وروحاني تناولا آخر المستجدات الحاصلة في سوريا، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما أمس الثلاثاء، وشددا على ضرورة مواصلة التعاون القائم بين طهران وموسكو وأنقرة.

وسبق لزعماء الدول الثلاث أن عقدوا قمة ثلاثية في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بمدينة سوتشي الروسية، بخصوص الأزمة السورية، ودعوا خلالها ممثلي النظام السوري والمعارضة، للمشاركة البناءة في مؤتمر الحوار السوري، الذي عُقد أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.