إطلاق نار من سوريا على طائرة إسرائيلية فوق الجولان

اعلن #الجيش_الاسرائيلي تعرض #طائرة_اسرائيلية بدون طيار فوق القسم المحتل من #الجولان مساء الخميس لاطلاق نار من سوريا.

واورد بيان للجيش ان آثار اطلاق النار على الطائرة الاسرائيلية عثر عليها على واجهة منزل في مدينة #مجدل_شمس في المنطقة التي تحتلها اسرائيل من الجولان السوري. وقال ان عمليات بحث تجري في المنطقة من دون ان يشير الى وقوع اصابات.

واحتلت اسرائيل في 1967 قسما من الجولان السوري مساحته 1200 كيلومتر مربع ثم ضمته في 1981. وبقي 510 كيلومترات مربعة خارج الاحتلال الاسرائيلي وتحت السيادة السورية.

والبلدان تقنيا في حالة حرب رغم ان الهدوء يسود بينهما منذ عقود، ولكن منذ اندلاع النزاع السوري في 2011 تعددت الحوادث الحدودية والغارات الاسرائيلية في الاراضي السورية.