البنتاغون: لا نسعى لصراع مع النظام في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية #البنتاغون، الخميس، أن بلادها لا تسعى لصراع مع النظام في #سوريا.

جاء ذلك بعد أن كشف مسؤول أميركي مقتل 100 من مقاتلين على ارتباط بـ #النظام_السوري بما سمّاه مواجهات، بعد أن أحبط #التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات محلية مدعومة منه هجوماً كبيراً ومنسقاً على ما يبدو في وقت متأخر الأربعاء وصباح الخميس.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه مقدما تفاصيل جديدة عن الهجوم "كانت القوات الموالية للنظام السوري تضم نحو 500 فرد في تشكيل كبير مترجل تدعمهم مدفعية ودبابات وأنظمة صواريخ متعددة الفوهات وقذائف مورتر".

روسيا تندد

من جهته، وصف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة #الهجوم الذي نفذه التحالف بقيادة الولايات المتحدة على قوات مؤيدة للنظام السوري بأنه "مؤسف"، وقال إنه سيثير الأمر خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع الإنساني في سوريا، الخميس.

وأضاف السفير فاسيلي نيبينزيا للصحافيين "هذا أمر مؤسف للغاية".

سنثير تلك المسألة وسنطالب بتفسير لما حدث". وأضاف أنه لا يعتقد أن أي روسي كان في المنطقة عندما حدث الهجوم.