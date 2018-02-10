انظر للمروحية التركية تترنح وتسقط قرب عفرين

شارك ناشطون أكراد على مواقع التواصل الاجتماعية فيديو لما قيل إنه المروحية التركية التي أسقطت السبت على الحدود التركية السورية. وسمعت في الفيديو أصوات أشخاص يشيرون إلى المروحية ويقولون "سقطت سقطت".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في وقت ساتبق السبت، أن مروحية عسكرية تركية أُسقطت خلال عملية "غصن الزيتون" المتواصلة في منطقة #عفرين بريف محافظة #حلب السورية ومقتل عسكريين تركيين.

وقال أردوغان في تصريحات تلفزيونية: " تم إسقاط إحدى مروحياتنا"، دون اتهام أي جهة، لكنه توعد المسؤولين عن ذلك بأنهم "سيدفعون الثمن غاليا".

من جانبه قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن الهدف من عملية "غصن الزيتون" هو إنهاء الظلم الذي يمارسه الإرهابيون منذ سنوات بحق أشقائنا العرب والأكراد والتركمان في المنطقة.

وأضاف: لم نذهب لمنطقة عفرين من أجل الحرب، إنما للقضاء على الظلم الذي يتعرض له أشقاؤنا العرب والأكراد والتركمان منذ سنوات على يد تنظيم حزب العمال الكردستاني"الإرهابي الذي يجبر الأطفال على التجنيد ويحاول تحويلهم لإرهابيين" حسب تعبيره.

