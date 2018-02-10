بالفيديو.. لحظة إسقاط طائرة الدرون الإيرانية

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو للحظة رصد وإسقاط طائرة الدرون الإيرانية، فجر السبت، على الحدود الشمالية.

وتلا إسقاط طائرة الدرون الإيرانية غارات نفذتها إسرائيل في العمق السوري، ورد عليها الجانب السوري، ما أدى إلى إصابة طائرة أف 16 إسرائيلية وسقوطها، ونجاة طياريها.

إلى ذلك، حذرت إسرائيل سوريا وإيران، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، إن إيران وسوريا "تلعبان بالنار بارتكابهما مثل هذه الأعمال العدوانية"، بحسب تعبيره، مضيفاً "إننا لا نسعى إلى التصعيد لكننا جاهزون لمختلف السيناريوهات"، ومستعدون لجعلهم يدفعون "ثمنا باهظا" على مثل هذه الأعمال.

في المقابل، نفت "غرفة عمليات حلفاء سوريا" التي تضم قياديين من روسيا وإيران وحزب الله اللبناني وتتولى تنسيق العمليات القتالية في سوريا، إرسال أي طائرة مسيرة فوق الأجواء الإسرائيلية، فجر السبت، واصفة الاتهامات في هذا الصدد بأنها "افتراء".

وأوردت في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه "ما قاله العدو الإسرائيلي بأن الطائرة كانت تستهدفه ودخلت المجال الجوي لفلسطين المحتلة هو كذب وافتراء وتضليل"، في رد على تأكيد إسرائيل أنها اعترضت فوق أراضيها طائرة إيرانية من دون طيار انطلقت من سوريا.

إلى ذلك، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن البريجادير جنرال حسين سلامي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، رفض التعليق على تقارير عن اعتراض إسرائيل للطائرة الإيرانية بدون طيار.

ونقلت عن سلامي قوله "لا يمكننا تأكيد هذا التقرير عن الطائرة بلا طيار لأن الإسرائيليين كاذبون. إذا أكد السوريون هذا الخبر فسنؤكده أيضا".