هيئة التفاوض السورية تبحث ورقة الدول الخمس بالرياض

كشف رئيس الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية نصر الحريري، أن الهيئة تعقد السبت اجتماعاً في الرياض لبحث المغالطات المتعلقة بعدم المشاركة في مؤتمر سوتشي.

وتقول هيئة التفاوض إنهم يدرسون ورقة الدول الخمس لتفعيل العملية السياسية في اجتماعهم الذي يعقدونه في مقر إقامة المعارضة في الرياض.

إلى ذلك يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثين يوما في سوريا للسماح بوصول مساعدات إنسانية.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مشروع القرار تقدمت به السويد والكويت، ويطالب أيضا بالإنهاء الفوري للحصار، بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية، حيث أدت حملة قصف تشنها قوات النظام السوري إلى مقتل أكثر من 240 مدنيا خلال خمسة أيام.