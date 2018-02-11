نتنياهو: غاراتنا شكلت ضربة قوية لقوات إيران ونظام سوريا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أن الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، السبت، شكلت "ضربة قوية" للقوات الإيرانية والنظام السوري.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته "وجهنا أمس (السبت) ضربة قوية للقوات الإيرانية والنظام السوري"، في إشارة إلى الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.

وأضاف "أوضحنا للجميع أن قواعد الاشتباك الخاصة بنا لن تتغير بأي طريقة. سنواصل ضرب كل من يحاول ضربنا".

وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي بشكل واضح ضرب أهداف إيرانية في سوريا.

وشنت إسرائيل، السبت، سلسلة غارات جوية في سوريا على أهداف للنظام السوري وأهداف إيرانية ردا على اختراق طائرة إيرانية بدون طيار أطلقت من سوريا مجالها الجوي، بحسب الجيش الإسرائيلي، لكن طهران نفت هذا الأمر.

وأعقب ذلك سقوط مقاتلة إسرائيلية "اف 16" في الأراضي الإسرائيلية، وهذه المرة الأولى التي تسقط فيها مقاتلة إسرائيلية منذ العام 1982

وميدانيا، أفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" بأن الهدوء يسود #الجولان المحتل، حيث لم تُسجّل غارات إسرائيلية ليلية في العمق السوري، لكن حال الاستنفار ما تزال قائمة.

وقد نشر الجيش الإسرائيلي بطاريات صواريخ إسرائيلية من نوع "تموز" على الحدود وبطاريات مدفعية.

كما دفع بالدبابات إلى الخطوط الأمامية، واستدعى عددا محدودا من جنود الاحتياط، رغم لأن التقديرات والمؤشرات تدل على توجّه الأطراف نحو الاحتواء وليس نجو مزيداً من التصعيد.