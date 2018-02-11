الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للتصعيد في سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، السبت، إلى وقف فوري للتصعيد في سوريا بعد أن شنت إسرائيل غارات في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان إن الأمين العام "يتابع عن كثب التصعيد العسكري المقلق في #سوريا والتوسع الخطير (للنزاع) خارج حدودها".

وشدد #غوتيريس على ضرورة التزام جميع الأطراف، في سوريا والمنطقة، بالقانون الدولي.

وقال دوجاريك إن الأمين العام "يدعو الجميع إلى العمل من أجل وقف تصعيد العنف، على نحو فوري وغير مشروط، وإلى ضبط النفس".

وجاء في بيان #الأمم_المتحدة أن الشعب السوري يعاني من "أكثر الفترات عنفًا في ما يقرب من 7 سنوات من النزاع".

وأشار البيان إلى أنه "تم الإبلاغ عن (وجود) أكثر من 1000 ضحية من بين المدنيين جراء ضربات جوية في الأسبوع الأول من شباط/فبراير وحده".

وأعلنت إسرائيل، السبت، شن غارات "واسعة النطاق" قالت انها استهدفت مواقع "ايرانية وسورية" داخل الاراضي السورية، بعيد سقوط احدى مقاتلاتها من طراز اف-16 داخل حدود إسرائيل، واثر اعتراضها لطائرة من دون طيار في اجوائها قالت انها ايرانية انطلقت من سوريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرته الاف-16 سقطت في منطقة وادي جزريل شرق مدينة حيفا، في شمال #اسرائيل وأصيب أحد طياريها الاثنين اصابة بالغة.

وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي بشكل واضح ضرب أهداف إيرانية في سوريا.

كما أنها المرة الأولى منذ فترة طويلة -30 عاما حسب صحيفة هآرتس- التي تفقد فيها إسرائيل مقاتلة أصيبت بمضادات أرضية خلال مشاركتها في غارات في سوريا.