بوتين يحث إسرائيل على تجنب التصعيد في سوريا

حث الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين، رئيس الوزراء الإسرائيلي #بنيامين_نتنياهو، على تجنب التصعيد في سوريا خلال اتصال هاتفي السبت بعد غارات إسرائيلية مكثفة على سوريا، بحسب ما نقلته وكالة انترفاكس للأنباء عن الكرملين.

وأعلن #الكرملين أن بوتين ونتنياهو "ناقشا الموقف حول تحركات القوات الجوية الإسرائيلية التي نفذت ضربات صاروخية ضد أهداف في #سوريا".



وأفاد الكرملين، نقلا عن انترفاكس، أن بوتين أبلغ نتنياهو بضرورة تجنب أي خطوات تؤدي إلى مواجهة جديدة في المنطقة.



وكان صاروخ مضاد للطائرات أسقط طائرة حربية إسرائيلية إف-16 أثناء عودتها من غارة لقصف مواقع قوات تدعمها إيران في سوريا في وقت مبكر من السبت.

والمواجهات هي الأكثر خطورة إلى الآن بين إسرائيل والقوات المدعومة من إيران والمتمركزة على الجانب الآخر من الحدود.

وتدعم قوات عسكرية روسية مدعومة بالطائرات، رئيس النظام السوري #بشار_الأسد.