"سوريا الديمقراطية" تستهدف قاعدة تركية في أعزاز

أعلنت #قوات_سوريا_الديمقراطية أن قواتها استهدفت أمس الأحد قاعدة عسكرية تركية في مدينة #أعزاز بريف حلب الشمالي.

وبحسب القوات الكردية، أدت هذه العملية النوعية لمقتل خمسة جنود أتراك وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير المدافع التي كانت تطلق القذائف على قرى محور بلدة شرا، وتدمير 4 دبابات كانت في القاعدة، وتفجير مستودع للذخيرة، بحسب بيان لقوات سوريا الديمقراطية.

ونشرت قوات سوريا الديمقراطية على موقعها الإلكتروني مشاهد مصورة للنقطة العسكرية التي هاجمتها. ويظهر بالفيديو احتراق ذخيرة واشتعال النيران في إحدى المدافع بعد تدميرها.