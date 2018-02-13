البنتاغون يقترح تخصيص نصف مليار دولار للقوات الكردية

كشفت وزارة الدفاع الأميركية، أنها قد خصصت مبلغ 550 مليون دولار من ميزانية العام 2019 لتدريب وتجهيز "قوات سوريا الديمقراطية" وتأسيس القوة الأمنية الحدودية.

وبحسب الميزانية المقترحة للعام المقبل فإن البنتاغون خصص 300 مليون دولار من ميزانية عام 2019، لتدريب وتجهيز "قوات سوريا الديمقراطية"، كما خصص 250 مليون دولار لتأسيس القوة الأمنية الحدودية.

وكشف البنتاغون أيضا أنه سيدعم قوات مكافحة الإرهاب العراقية في إطار حربه على داعش بمبلغ 850 مليون دولار، وفي حال إقرار الميزانية ستكون الأضخم في التاريخ.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن قوات سوريا الديمقراطية، شرعت في تدريب قوات أمن داخلي، وقوات أمن حدود، وخبراء مفرقعات، وتخطط لإعادة تشكيل قوات مكافحة الإرهاب.

وبحسب تقرير صدر عن لجنة مفتشي البنتاغون، فإن عدد الجنود الأميركيين في سوريا زاد لأربعة أضعاف، إذ يبلغ في الوقت الراهن ما يقرب من ألفي جندي.



وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة دربت في سوريا أكثر من 12 ألف جندي، معظمهم من قوات سوريا الديمقراطية.



وأوضح البنتاغون أن الجيش الأميركي جهز قوات سوريا الديمقراطية، وأنه سيقوم بتعقب الأسلحة التي قدمها لهم حتى يتأكد من أنها تستخدم في الأهداف الصحيحة.



وأكد التقرير أن البنتاغون درب قوات سوريا الديمقراطية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن بالمناطق التي استعيدت من قبضة تنظيم داعش.