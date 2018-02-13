بالفيديو.. طفل داعشي مرمي أرضاً.. "بدك تقوسني؟"

أعلن الجيش السوري الحر، الاثنين، أنه أسر مجموعة من مقاتلي تنظيم #داعش حاولوا التسلل ليل الأحد - الاثنين إلى بلدة #الخوين في ريف #إدلب الجنوبي.

ومن بين "الدواعش" الذين ألقي القبض عليهم طفل داعشي، صور في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل.

وبدا الطفل الذي لا يتجاوز عمره 13 عاماً، غير مدرك لما حوله ولا للمنطقة التي يتواجد فيها، وراح يردد حين رأى أحد العناصر يقترب منه بسلاحه:" بدك تقوسني".

وقال رداً على سؤال عن فترة تواجده مع التنظيم، إنه بقي مع داعش سنتين في الرقة. وعند سؤاله "ماذا كانوا يفعلون"، أجاب: "كنا قاعدين، بس قاعدين".

ومن خلال إجاباته، بدا هذا "الشبل الداعشي" غافلاً عن أي تحركات لداعش، كما أنه لا يعي اسم المنطقة التي هاجمها التنظيم في ريف إدلب الجنوبي، إذ قال حرفياً: "والله ما أعرف كل تلك المناطق."

يذكر أن داعش هاجم إلى أطراف بلدة التمانعة جنوبي إدلب الاثنين، بعد عملية تسلل له منتصف ليل الأحد على حساب فصائل المعارضة العاملة في المنطقة.

وقال القيادي في فصيل #جيش_النصر، عبد المعين المصري، إن عناصر من التنظيم تسللوا ليل الأحد، وسيطروا على قريتي الخوين والزرزور، ووصلوا إلى أطراف بلدة التمانعة جنوبي إدلب، وسط مواجهات عنيفة تخوضها الفصائل العسكرية لمنع تقدمهم. وأضاف القيادي لموقع "عنب بلدي" أن الفصائل العسكرية أسرت منذ ساعات مجموعة كاملة من التنظيم بينهم أطفال بعمر 13 عامًا.